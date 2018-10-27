Стамбул, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал поддержать инициативу России по созыву международной конференции, чтобы обсудить проблему сирийских беженцев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле.

«Предложили партнерам поддержать российскую инициативу созыва международной конференции по сирийским беженцам. Мы понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то и результата не добьемся», — отметил российский лидер.

Напомним, что в субботу в Стамбуле состоялся саммит России, Турции, Франции и Германии. Главными темами встречи стала реализация российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу и политическое урегулирование в арабской республике.

Путин и Эрдоган в ходе переговоров рассказали канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о ходе реализации идлибского соглашения. Напомним, что речь идет о создании в этом регионе демилитаризованной зоны, которая отделит правительственные силы от вооруженных формирований сирийской оппозиции.