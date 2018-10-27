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Сирия: Путин призвал поддержать идею проведения конференции по беженцам

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Сирия: Путин призвал поддержать идею проведения конференции по беженцам

Стамбул, 27 октября. Президент РФ Владимир Путин призвал поддержать инициативу России по созыву международной конференции, чтобы обсудить проблему сирийских беженцев. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита в Стамбуле.

«Предложили партнерам поддержать российскую инициативу созыва международной конференции по сирийским беженцам. Мы понимаем проблемы, но если мы не будем работать совместно, то и результата не добьемся», — отметил российский лидер.

Напомним, что в субботу в Стамбуле состоялся саммит России, Турции, Франции и Германии. Главными темами встречи стала реализация российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу и политическое урегулирование в арабской республике.

Путин и Эрдоган в ходе переговоров рассказали канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону о ходе реализации идлибского соглашения. Напомним, что речь идет о создании в этом регионе демилитаризованной зоны, которая отделит правительственные силы от вооруженных формирований сирийской оппозиции.

Автор: Антон Соколов
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