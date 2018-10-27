Сирия: Путин заявил о праве России помочь Дамаску в случае провокаций террористов из Идлиба

Стамбул, 27 октября. Россия оставляет за собой право помочь Дамаску в ликвидации террористов в Идлибе в случае возникновения провокаций со стороны боевиков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле. По его словам, крайне важно не допустить проникновения радикалов в другие страны.

Владимир Путин отметил, что создание демилитаризованной зоны в Идлибе является временной мерой. Россия рассчитывает, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны. Путин подчеркнул, что Анкара делает все возможное по выполнению своих обязательств в рамках российско-турецкого соглашения о создании идлибской зоны деэскалации.

«В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», — сказал Владимир Путин.

По словам президента России, нельзя допустить, чтобы получившие боевой опыт радикалы продолжали свою преступную деятельность и создавали в других странах «спящие ячейки».

Напомним, в Стамбуле состоялись четырехсторонние переговоры глав Турции, России, Германии и Франции по вопросам сирийского урегулирования. Владимир Путин отмечал, что саммит прошел в конструктивной и деловой атмосфере.