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Сирия: Эрдоган заявил, что Турция не потерпит усиления террористов в любом регионе САР

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Сирия: Эрдоган заявил, что Турция не потерпит усиления террористов в любом регионе САР

Стамбул, 27 октября. Турция не допустит усиления террористов в любом регионе Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.

По его словам, Турция из-за протяженной границы с Сирией является одной из наиболее пострадавших от терроризма стран. В связи с этим Анкара не потерпит усиления террористических группировок ни в одной части САР.

«Мы продолжим устранять угрозы нашей национальной безопасности как на востоке, так и на западе Евфрата», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции добавил, что по итогам переговоров главы четырех государств договорились об активизации сотрудничества на уровне международного сообщества.

Напомним, в Стамбуле прошли переговоры глав Турции, России, Германии и Франции. Стороны должны обсудить вопросы сирийского урегулирования.

Автор: Регина Пак
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