Неизвестную песню Галича нашли спустя 51 год

Москва, 27 октября. Неизвестную песню знаменитого советского драматурга, сценариста и барда Александра Галича обнаружили спустя 51 год после ее записи.

Песня была записана специально к юбилею создателя Театра на Таганке Юрия Любимова, которому исполнялось 50 лет, и исполнена в эфире Всесоюзного радио в сентябре 1967 года. Отметим, что песня Галича носит социальный подтекст. Возможно поэтому песня оказалась забыта на долгие десятилетия.

«Когда мы говорим о полувековом юбилее, то нам кажется, что это очень много. И что юбилей с цифрой 50 — это юбилей итогов. Но вот тебе 50 лет, и это, как выяснилось, еще очень мало, и все еще начинается, и все еще впереди», — отметил Галич, поздравляя именинника.

Напомним, что Галич написал сценарии к фильмам «На семи ветрах», «Вас вызывает Таймыр» и к мультфильму «Русалочка». Он скончался в декабре 1977 года в результате несчастного случая в Париже — сценариста ударило током при подключении антенны к телевизору.