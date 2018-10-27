Стрелок, открывший огонь в синагоге в Питтсбурге, выкрикивал антисемитские лозунги

Питтсбург, 27 октября. Мужчина, устроивший стрельбу в синагоге Питтсбурга, был ранен во время перестрелки с полицией. Как сообщает питтсбургский телеканал KDKA, в перестрелке также пострадали трое стражей правопорядка. Подозреваемый уже задержан.

По информации телеканала CBS, мужчина ворвался в синагонгу и, прежде чем открыть огонь, крикнул «Все евреи должны умереть».

Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли восемь человек, несколько получили ранения. На происшествие в Питтсбурге уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он призвал местных жителей остерегаться вооруженного человека и заявил, что посетители синагоги должны быть защищены.

Отметим, что это далеко не первый случай нападения на религиозные объекты в США. В 2015 году 21-летний националист Дилан Руф устроил стрельбу в африканской методистской церкви в Чарльстоне. Жертвами стрелка стали девять человек.