Сирия: ИГ атаковало формирования курдов в районе Хаджина

Хаджин, 27 октября. Террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ1 атаковали отряды коалиции «Демократических сил Сирии» (SDF), большую часть которой составляют курдские бойцы. Об этом сообщило курдское агентство «Фират». Столкновение произошло в районе сирийского города Хаджин, расположенного на восточном берегу Евфрата.

По данным СМИ, во время песчаной бури террористы атаковали позиции SDF, осадивших Хаджин. Воздушные силы коалиции во главе с США, которые поддерживают курдские формирования, не смогли прийти им на помощь. По данным телеканала «Аль-Хадас», погибло не менее 60 курдских бойцов.

Отметим, что силы SDF на протяжении полугода безуспешно пытаются держать город Хаджин в осаде. Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, 26 октября произошли вооруженные стычки между курдами и боевиками «Исламского государства»1. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), террористы предприняли крупную атаку позиций SDF севернее Хаджина. По разным данным, не менее четырех курдских бойцов попали в плен к террористам.

1 Организация запрещена на территории РФ.