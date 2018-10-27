Стамбульский саммит по Сирии длился почти три часа

Стамбул, 27 октября. Четырехсторонний саммит по Сирии завершился в Стамбуле. Переговоры продолжались больше двух с половиной часов, сообщает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО по Сирии Стаффан Де Мистура заявил, что состоявшаяся в Стамбуле встреча была полезной и конструктивной.

Напомним, что в субботу в Стамбуле стартовал саммит по урегулированию ситуации в Сирии. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Одной из тем, которые подняли во время обсуждения лидеры четырех стран, стала реализация российско-турецкого соглашения по стабилизации ситуации в сирийском Идлибе. Напомним, что ранее Путин и Эрдоган договорились ввести в этом регионе демилитаризованную зону, которая отделит правительственные силы от отрядов вооруженной оппозиции.