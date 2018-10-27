«Остерегайтесь стрелка»: Трамп отреагировал на бойню в синагоге Питтсбурга

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о стрельбе в синагоге «Свиррел Хилл» в Питтсбурге. Американский президент заявил, что следит за развитием событий.

«Люди в синагоге должны быть защищены. Похоже, есть несколько жертв. Остерегайтесь стрелка. Храни всех Господь!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2018 г.

Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в синагоге. Сообщалось, что жертвами могли стать минимум восемь человек, трое из которых — полицейские. Часть людей все еще находятся в забаррикадированном здании. По предварительной информации, нападавший стрелял из автомата.