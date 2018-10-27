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«Остерегайтесь стрелка»: Трамп отреагировал на бойню в синагоге Питтсбурга

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«Остерегайтесь стрелка»: Трамп отреагировал на бойню в синагоге Питтсбурга

Вашингтон, 27 октября. Президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о стрельбе в синагоге «Свиррел Хилл» в Питтсбурге. Американский президент заявил, что следит за развитием событий.

«Люди в синагоге должны быть защищены. Похоже, есть несколько жертв. Остерегайтесь стрелка. Храни всех Господь!» — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в СМИ появились сообщения о стрельбе в синагоге. Сообщалось, что жертвами могли стать минимум восемь человек, трое из которых — полицейские. Часть людей все еще находятся в забаррикадированном здании. По предварительной информации, нападавший стрелял из автомата.

Автор: Регина Пак
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