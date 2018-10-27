Ученые объяснили, откуда в Северной Каролине появились «дьявольские сумки»

Роли, 27 октября. Ученые из американского заповедника «Мыс Хаттерас» (штат Северная Каролина) объяснили посетителям, откуда в парке появились странные образования, прозванные в народе «дьявольскими сумками».

Внешне эти объекты действительно походят на черные сумки или пакеты с отростками, однако на деле «дьявольские сумки» имеют природное происхождение. Как пояснили специалисты, речь идет о капсулах, в которых созревают яйца ромбовых морских скатов. Отростки нужны «сумкам», чтобы крепиться ко дну. Эмбрион может созревать внутри капсул от четырех до 14 месяцев. Когда новорожденный скат покидает свое убежище, их выносит на берег.

Сотрудники «Мыса Хаттераса» просят посетителей заповедника не трогать капсулы, поскольку в них может находиться неродившийся детеныш, пишет Science Alert. Отметим, что последние исследования палеонтологов свидетельствуют о том, что предки ромбовых скатов прежде размножались живорождением.