«Это уже беспредел»: американцы начали сомневаться в сообщениях СМИ о «российской угрозе»

Нью-Йорк, 27 октября. Почти половина американцев и европейцев не верят сообщениям западных СМИ о России и так называемой «российской угрозе». Об этом говорится в опросе, проведенном французским Институтом изучения общественного мнения.

Наиболее скептично к таким новостям относятся во Франции. Американцы оказались более доверчивыми, однако 43% граждан США сомневаются в том, что им рассказывают о России.

Корреспондент RT Калеб Мопин провел опрос среди жителей Нью-Йорка и узнал, что жители американского мегаполиса думают о сообщениях СМИ касательно «русских троллей».

Журналист предложил горожанам выбрать из нескольких заголовков СМИ те, которые, по их мнению, являются фейковыми. На выбор были предложены названия материалов американских изданий: «Русские боты продают накладные волосы в Instagram», «Кремлевские тролли используют звезд вроде Эммы Уотсон, чтобы сеять рознь на Западе», «После расстрела в школе Флориды русские боты распространили сообщения на тему свободного оборота огнестрельного оружия», «Шквал критики «Последних джедаев» подняли русские тролли».

Часть американцев заявили, что некоторые из этих заголовков являются фейковыми. Однако эксперимент был с небольшим подвохом: все заголовки были реальными, взятыми из американских СМИ. Респондентов, принявших участие в опросе Калеба Мопина, эта информация шокировала.

«Это уже просто беспредел», — сказал один из опрошенных.

По словам другого респондента, поверить в то, что все это — реальные заголовки, возможно. Однако это не значит, что они правдивы.

Жители Нью-Йорка также отметили, что журналисты местных СМИ явно «перегнули палку», публикуя свои материалы о так называемых «русских троллях». Американцы начали сомневаться в сообщениях СМИ о «российской угрозе».