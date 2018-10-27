План Порошенко по мирному получению автокефалии провалился — украинский политолог

Киев, 27 октября. План президента Украины Петра Порошенко по мирному получению автокефалии провалился, считает украинский политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, глава государства изначально собирался переманить на свою сторону священников из канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Он даже пытался подкупить архиереев, но в итоге получил обратный результат — епархия решительно выступила против автокефалии.

Теперь, полагает Ищенко, Киев может перейти к силовому сценарию по захвату церквей. Эксперт не исключает, что для этих целей могут быть использованы подразделения советника главы Генштаба Украины Дмитрия Яроша. В прошлом Ярош возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию «Правый сектор»1.

«Он так и не понял, что олигархические или политические разборки никогда не стоит ставить в один ряд с религиозными. Для православных людей религия является вопросом возможности спасти свою душу в вечности», — заявил политолог в эфире «Вести FM».

Напомним, что ранее патриарху Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.

1 Организация запрещена на территории РФ.