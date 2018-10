Минимум трое полицейских погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга, внутри остаются люди

Питтсбург, 27 октября. Стрельба произошла в синагоге Сквиррел Хилл города Питтсбург. По данным местных СМИ, погибли минимум восемь человек. Трое из них являются сотрудниками полиции.

Как сообщает телеканал KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой​​​. Прибывшие на место происшествия наряды попали под обстрел. Сотрудники правоохранительных органов укрылись за машинами.

По данным СМИ, звонок в полицию поступил от забаррикадированных в синагоге людей. Удалось вывести несколько человек, полиция работает над спасением остальных.

JUST ARRIVED at Aylesboro Ave and Murray Ave where there’s a heavy police precedence. SWAT just arrived as well. We know there’s an active shooter nearby pic.twitter.com/lWtD0NsoNs