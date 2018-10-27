Минимум трое полицейских погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга, внутри остаются люди
Питтсбург, 27 октября. Стрельба произошла в синагоге Сквиррел Хилл города Питтсбург. По данным местных СМИ, погибли минимум восемь человек. Трое из них являются сотрудниками полиции.
Как сообщает телеканал KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой. Прибывшие на место происшествия наряды попали под обстрел. Сотрудники правоохранительных органов укрылись за машинами.
По данным СМИ, звонок в полицию поступил от забаррикадированных в синагоге людей. Удалось вывести несколько человек, полиция работает над спасением остальных.
JUST ARRIVED at Aylesboro Ave and Murray Ave where there’s a heavy police precedence. SWAT just arrived as well. We know there’s an active shooter nearby pic.twitter.com/lWtD0NsoNs— Aaron Martin (@WPXIAaronMartin) 27 октября 2018 г.
По предварительным данным, нападавший стрелял из автомата. По информации СМИ, сейчас подозреваемый задержан.