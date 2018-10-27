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Минимум трое полицейских погибли при стрельбе в синагоге Питтсбурга, внутри остаются люди

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Стрельба произошла в синагоге Питтсбурга, СМИ сообщают о восьми погибших

Питтсбург, 27 октября. Стрельба произошла в синагоге Сквиррел Хилл города Питтсбург. По данным местных СМИ, погибли минимум восемь человек. Трое из них являются сотрудниками полиции.

Как сообщает телеканал KDKA, полиция подтвердила инцидент со стрельбой​​​. Прибывшие на место происшествия наряды попали под обстрел. Сотрудники правоохранительных органов укрылись за машинами. 

По данным СМИ, звонок в полицию поступил от забаррикадированных в синагоге людей. Удалось вывести несколько человек, полиция работает над спасением остальных. 

По предварительным данным, нападавший стрелял из автомата. По информации СМИ, сейчас подозреваемый задержан.

Автор: Регина Пак
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