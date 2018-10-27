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ФАН-ТВ

Красивый ритуал, объединяющий страну: огонь Зимней универсиады — 2019 в Петербурге. ФАН-ТВ

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По историческому центру Санкт-Петербурга пронесли огонь XXIX Всемирной зимней универсиады.

Эстафета огня — это сорок факелоносцев, среди которых именитые спортсмены России и представители студенчества, а также четыре километра маршрута мимо знаковых достопримечательностей города на Неве.

Красивый ритуал, объединяющий страну: огонь Зимней универсиады — 2019 в Петербурге. ФАН-ТВ

«Вообще это, конечно, очень красивый ритуал, который объединяет страну, который сегодня вывел столько горожан на улицы Санкт-Петербурга. Это переполняющие эмоции и ощущения, что в твоих руках частичка огня, который скоро прилетит в Красноярск», — поделился впечатлениями сразу после передачи огня Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России.

Зимняя универсиада — 2019 будет проходить в России впервые. Городом всемирных студенческих игр стал Красноярск.

«Я считаю, что это очень большое достижение для нашей страны — принимать эту универсиаду. И для меня это тоже большая честь — представлять факелоносца на данном мероприятии. Вершится история нашей страны!» — рассказала, принимая эстафету, Екатерина Павлова, студентка. 

Красивый ритуал, объединяющий страну: огонь Зимней универсиады — 2019 в Петербурге. ФАН-ТВ

Огонь эстафеты уже пронесли по улицам Москвы, Калининграда, Симферополя, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Грозного. Следующей точкой маршрута после Санкт-Петербурга станет Архангельск.

 

Автор: Василий Григорьевский; Александр Яремчук
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