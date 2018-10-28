Сирия новости 28 октября 07.00: курды арестовали 12 мирных жителей в Ракке и Хасаке; боевики в Латакии готовят наступление на САА

Сирия, 28 октября. Курды арестовали 12 мирных жителей в Ракке и Хасаке; боевики в Латакии готовят наступление на САА; ИГИЛ1 захватило 4 боевиков SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: были атакованы ИГИЛ на восточном берегу Евфрата.

«Исламское государство»1: провели теракт против SDF и захватили в плен 4 курдов в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совместно с «Исламской партией Туркестана» готовит наступление на САА в Латакии.

«Народное сопротивление восточных районов»: ликвидировало 6 боевиков SDF в Ракке.

Провинция Латакия

«Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенная в России «Исламская партия Туркестана» продолжает саботировать сочинские договоренности по стабилизации обстановки на северо-западе Сирии. По информации Telegram-канала @monsser2, в район деревни Кафринджа прибыло несколько сотен боевиков. Так же туда было переброшено тяжелое вооружение. Как предполагает источник, данные действия могут стать подготовкой для наступления террористов на позиции сирийских правительственных войск в направлении населенных пунктов Наура, Сараф и Роисет-Рушур.

Одновременно с этим, местные жители, проживающие на территории долины Аль-Габ, постепенно возвращаются к нормальной жизни. Как передает Telegram-канал @freesyriach, часть семей боевиков уехала из приграничных с Турцией районов Идлибской зоны деэскалации в свои дома, находящиеся в Сирмании, Бдаме и Джиср аш-Шугуре.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» снова потерпели неудачу при попытке наступление на силы «Исламского государства» в так называемом Хаджинском кармане. Об пишет Twitter информационного портала Euphrates Post.

Прокурдский источник в Twitter (@QSD_Jabha) сообщает, что боевики ИГИЛ в свою очередь успешно атаковали позиции курдских вооруженных формирований в районах города Хаджин, а также деревень Эш-Шаафа и Ас-Суса. Кроме того, сразу несколько медиацентров распространяют информацию о теракте «Исламского государства» в Абу-Харбуде, в результате которого погибли три курдских боевика.

Главный пропагандистский ресурс террористов ИГИЛ Amaq заявляет о захвате боевиками в плен четырех бойцов SDF на восточном берегу Евфрата.

Кроме этого, Telegram-канал @syrianews23 сообщает о переброске отрядов подкрепления «Демократических сил Сирии» в район ведения боевых действий против «Исламского государства». Около ста бойцов SDF уже прибыли на позиции в Аль-Марашде и Ас-Сусе.

Ракка

Так называемые курдские силы безопасности «Асаийш» провели в Абу-Кбаре на северо-востоке провинции Ракка «спецоперацию» по поиску сторонников и участников народных ополчений, действующих против «Демократических сил Сирии» и американских войск. Об этом пишет Euphrates Post. Аналогичные мероприятия курдские вооруженные формирования провели и в соседней провинции Хасака. «Асайиш» арестовали 12 мирных жителей арабской национальности, дальнейшая судьба которых в настоящее время неизвестна.

Провинция Хасака

В провинции Хасака местными ополченцами было ликвидировано еще шестерых боевиков «Демократических сил Сирии». По информации источника в Telegram @aheey555, «Народное сопротивление восточных районов» напали на блокпосты SDF в Хасаке и Камышлы, а также подорвали заминированный автомобиль в населенном пункте Эль-Магар.

Напомним, на захваченных «Демократическими силами Сирии» территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор в последнее время возросла активность проправительственных ополчений. Местное арабское население воспринимает военное присутствие SDF и Соединенных Штатов Америки как оккупацию, что подталкивает многих мирных жителей оказывать захватчикам вооруженное сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)