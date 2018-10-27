Владимир Путин прилетел в Стамбул на встречу по Сирии | 27 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин прилетел в Стамбул на четырехстороннюю встречу по Сирии Владимир Путин прилетел в Стамбул с рабочим визитом на четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Сирии. В преддверии этого мероприятия глава Российской Федерации пообщался в рамках двусторонних встреч с каждым из лидеров саммита, инициатором которого стала Турция. С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин обсудил российско-турецкое соглашение по введению демилитаризованной зоны в Идлибе, а также реализацию политического урегулирования вооруженного конфликта. Кроме того, российский лидер провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. А с французским коллегой Эммануэлем Макроном Путин пообщался по телефону. Президенты обсудили возможность проведения российско-американской встречи на высшем уровне в Париже.

Прокуратура проверит обрушение моста в Приморье Прокуратура Приморского края проверит меры по содержанию и обслуживанию рухнувшего автомобильного моста. Об этом заявила помощник прокурора по региону Елена Телегина. Напомним, автомобильный мост через реку Осиновка на пятом километре трассы Осиновка — Рудная Пристань в Михайловском районе рухнул, придавив бетонными плитами проезжающий легковой автомобиль. В аварии погибли водитель легковушки и ребенок. Как заявил врио губернатора края Олег Кожемяка, причиной обрушения стала фура, которая в 1,5 раза превысила допустимый тоннаж. По словам главы Приморья, какими бы ни были выводы следователей, они не отменяют ответственности властей за аварийное состояние конструкции. Врио губернатора добавил, что власти будут добиваться ужесточения контроля за большегрузами в регионе.

Украинские власти повысят цену на газ в три этапа в ближайший год Украинские власти определились с тем, как в ближайший год будет расти цена на газ для жителей страны. Кабинет министров принял решение поднимать тарифы в три этапа, уже с 1 ноября украинцы будут платить за голубое топливо на 23,5% больше. Стоимость газа для населения с середины следующей недели будет составлять 8550 гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров, следует из текста постановления, опубликованного на сайте правительства Украины. Издание «Экономическая правда» предполагает, что к январю 2020 года киевские власти доведут цену на газ до 426 долларов за тысячу кубических метров. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнадежил соотечественников, намекнув, что до президентских выборов, которые состоятся в марте будущего года, цены на газ расти не будут.