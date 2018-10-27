Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 27 октября.

Разница в отношении к войне между США и Россией заключается в том, что Вашингтон готовит войну, а Москва готовится защищать себя и свои интересы, заявил накануне замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Андрей Белоусов. Россияне объяснили слова дипломата, добавив, что в случае необходимости готовы «драться насмерть». «Взвоют и убегут восвояси»: россияне предсказали исход возможной войны между РФ и США.

Российский бюджет, несмотря на западные санкции, впервые за несколько лет исполнен с профицитом. Экономический обозреватель Die Welt Эдуард Штайнер отмечает, что положительную роль в этом сыграли несколько факторов, включая возросшую цену на нефть. Немецкие аналитики ищут причины «сенсационной прибыли» России в условиях западных санкций.

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Журавко обвиняет Киев в экологической катастрофе в Херсонской области. «Власти Украины отрубили себе ноги»: прокомментировал экс-депутат Рады перекрытие Северо-Крымского канала.

В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места инцидента в Казани, где под землю провалилась ассенизаторская машина КамАЗ. КамАЗ-илосос провалился под землю в Казани, опубликовано видео.

Украина не сможет забыть русский язык, этому помешает мощный культурный пласт, которого хватит еще на два-три поколения граждан страны, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Эксперт объяснил, почему Украина не сможет забыть русский язык.

Подозреваемому в рассылке бомб по почте критикам президента США предъявлены обвинения, по которым ему грозит до 58 лет заключения. Отправителю бомб в США предъявили обвинения, ему грозит 58 лет тюрьмы.

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Сергей Скуратовский устроил пьяный дебош, накинулся на главу сельского совета, расстрелял и сжег собственную машину. Пьяный депутат Рады избил главу сельсовета и сжег машину.

краинского вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе уличили во лжи в эфире британского подразделения телеканала Aljazeera. Журналист усомнился в словах вице-премьера о «самой сильной армии в Европе» и «оккупации Крыма». «Крымчане счастливы»: британский журналист уличил вице-премьера Украины во лжи.

Фильм «Позывной «Бандерас» режиссера Зазы Буадзе о войне в Донбассе провалился в прокате. Автор сценарий Сергей Дзюба назвал провал саботажем патриотического украинского кино «Саботаж патриотического кино»: украинский фильм о войне в Донбассе провалился в прокате.

Сирия, 27 октября. Курды подверглись нападениям ополченцев в Ракке; боевики в Алеппо нарушают договоренности; в Идлибе продолжается борьба между группировками. Сирия новости 27 октября 07.00: курды подверглись нападениям ополченцев в Ракке; боевики в Идлибе нарушают договоренности.