Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в американском Питсбурге, есть жертвы

Питсбург, 27 октября. Неизвестный в субботу открыл стрельбу синагоге «Дерево жизни» в американском городе Питсбург (штат Пенсильвания).

Согласно предварительной информации, по меньшей мере 8 человек убиты, один ранен. Преступника описывают, как плотного белого мужчину с бородой. На месте происшествия найдены гильзы от автомата АК-47.

На месте работает полиция и служба скорой помощи. Стрелок открыл огонь во время молитвенного богослужения. Он также начал стрелять по офицерам полиции, прибывшим к синагоге. Место преступление оцеплено, пишет I.E.N.