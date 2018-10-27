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Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в американском Питсбурге, есть жертвы

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Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в американском Питсбурге, есть жертвы

Питсбург, 27 октября. Неизвестный в субботу открыл стрельбу синагоге «Дерево жизни» в американском городе Питсбург (штат Пенсильвания).  

Согласно предварительной информации, по меньшей мере 8 человек убиты, один ранен. Преступника описывают, как плотного белого мужчину с бородой. На месте происшествия найдены гильзы от автомата АК-47.

На месте работает полиция и служба скорой помощи. Стрелок открыл огонь во время молитвенного богослужения. Он также начал стрелять по офицерам полиции, прибывшим к синагоге. Место преступление оцеплено, пишет I.E.N.

 

Автор: Антон Соколов
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