Неизвестный открыл стрельбу в синагоге в американском Питсбурге, есть жертвы
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Питсбург, 27 октября. Неизвестный в субботу открыл стрельбу синагоге «Дерево жизни» в американском городе Питсбург (штат Пенсильвания).
Согласно предварительной информации, по меньшей мере 8 человек убиты, один ранен. Преступника описывают, как плотного белого мужчину с бородой. На месте происшествия найдены гильзы от автомата АК-47.
На месте работает полиция и служба скорой помощи. Стрелок открыл огонь во время молитвенного богослужения. Он также начал стрелять по офицерам полиции, прибывшим к синагоге. Место преступление оцеплено, пишет I.E.N.
#Pittsburgh: Police and emergency personnel are responding to a shooting incident at a synagogue in Squirrel Hill, Pittsburgh. (Video: @coachtvnews)— I.E.N. (@BreakingIEN) October 27, 2018
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