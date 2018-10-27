Встреча Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона в Стамбуле продолжилась после небольшого перерыва

Стамбул, 27 октября. Четырехсторонняя встреча глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле продолжилась после небольшого перерыва. Об этом пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем telegram-канале.

По его словам, переговоры Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона продолжались час. Около 17.20 по московскому времени главы государств вышли на небольшой перерыв. Позже переговоры снова продолжились.

Напомним, четырехсторонний саммит по Сирии проходит в главном зале дворца Вахдеттин в Стамбуле. Перед переговорами прошел ряд двусторонних встреч. Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел небольшую беседу с президентом Франции Макроном перед церемонией фотографирования. Главы государств беседовали без переводчика.