Рогозин рассказал о разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны

Москва, 27 октября. Российская госкорпорация Роскосмос примет участие в создании сверхтяжелой ракеты, с запуска которой начнется программа освоения Луны. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В разработке ракеты примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса», — написал Рогозин в Twitter.

В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы @roscosmos. Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 27, 2018

Специалисты корпорации «Энергия» обсудили предложения по техническим характеристикам ракеты, подчеркнул Рогозин. Когда именно может начаться строительство ракеты, глава Роскосмоса не уточнил.