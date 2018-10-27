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Россия

Рогозин рассказал о разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны

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Рогозин рассказал о разработке сверхтяжелой ракеты для освоения Луны

Москва, 27 октября. Российская госкорпорация Роскосмос примет участие в создании сверхтяжелой ракеты, с запуска которой начнется программа освоения Луны. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В разработке ракеты примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса», — написал Рогозин в Twitter.

Специалисты корпорации «Энергия» обсудили предложения по техническим характеристикам ракеты, подчеркнул Рогозин.  Когда именно может начаться строительство ракеты, глава Роскосмоса не уточнил.

Автор: Федор Веснин
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