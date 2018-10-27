Последствия будут тяжелыми: Клинцевич ответил Трампу на слова о «худшем событии для России»

Москва, 27 октября. Президент США Дональд Трамп назвал свою победу на выборах президента 2016 года «худшим, что могло случиться с Россией». Глава Белого дома в очередной раз пожаловался на то, что американские СМИ не уделяют достаточно внимания его «победам» во внешней политике, а также посетовал, что Вашингтон должен «ладить» с Москвой и Пекином.

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что несистемный политик за 2 года в Белом доме сделал немало резких шагов, а резких заявлений — еще больше.

«Дональд Трамп относится к числу мировых лидеров, которые склонны переоценивать роль своей личности в истории. Вместе с тем нельзя не видеть, что за два года нахождения его в Белом доме ситуация на планете изменилась – и далеко не в лучшую сторону: в связи с этим по меньше мере странно звучит заявление Трампа, что его победа на выборах – худшее, что могло случиться с Россией», — считает Клинцевич.

Сенатор напомнил, что «мир семимильными шагами движется к войне», которая способна привести к вселенской катастрофе.

«Прекращение участия США в Парижском соглашении по климату, разрыв ядерной сделки с Ираном, выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – все эти действия, инициированные нынешним американским президентом, однозначно относятся к разряду несистемных», — объяснил Клинцевич.

Все необдуманные и воинственные шаги Вашингтона ведут к катастрофе, а мир со времен Карибского кризиса еще не был так близок к опасной черте, заявил Клинцевич. Он предупредил США о тяжелых последствиях проводимой президентом Трамом политики.