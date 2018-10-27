Сирия новости 27 октября 19.30: ИГ захватило у курдов ряд территорий Дейр-эз-Зора, в Идлибе отмечаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и САА

Сирия, 27 октября. ИГ1 захватило у курдов ряд территорий Дейр-эз-Зора, в Идлибе отмечаются перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и САА, радикалы продолжают обстреливать Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают мины боевиков в Дамаске, ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: захватило у SDF ряд территорий Дейр-эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: закрыла школу в Серакибе.

Курды: организовали новую группировку в Алеппо, несут потери в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) проводят работы по уничтожению мин, заложенных радикальными исламистами в районе Джайруда пригорода сирийской столицы. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews).

Ранее сообщалось, что бойцы правительственных сил взрывали боеприпасы боевиков в населенном пункте Хараста Восточной Гуты. Напомним, незаконные вооруженные формирования вынужденно покинули территорию региона весной этого года.

Провинция Алеппо

Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 продолжают наносить удары по шоссе Аль-Нил в административном центре провинции Алеппо. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MauriceSchleepe). Ранее сообщалось, что от действий боевиков пострадали мирные жители города.

На востоке региона боевики курдского ополчения объединились в новое военизированное формирование «Бригада Аль-Таз», пишет местный источник на своей странице в Twitter (@smmsyria).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что террористы «Исламского государства» захватили у Демократических сил Сирии (SDF) ряд территорий на восточном берегу Евфрата.

Кроме того, Telegram-канал (@aheey555) сообщает, что позиции курдов в районе нефтяного поля Аль-Омар подверглись атаке «джихад-мобиля». По сведениям автора публикации, SDF потеряли несколько боевиков убитыми и раненными.

Один из источников пишет в Twitter (@worldonalert), что члены «демократических сил» мобилизуют несовершеннолетних и отправляют их воевать с ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что на юге провинции Идлиб продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Радикальные исламисты выпустили несколько ракет по расположениям правительственных сил САР, чем спровоцировали ответные атаки на свои позиции.

Боевики «Тахрир аш-Шам» закрыли среднюю школу для девочек в городе Серакиб, сообщает Telegram-канал исламистов. Причиной ликвидации учебного заведения стал отказ руководства школы и преподавателей следовать программе, которую навязывали джихадисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)