Персонажа-индуса могут убрать из «Симпсонов» из-за «проблемы Апу»

Лос-Анджелес, 27 октября. Авторы популярного американского мультсериала «Симпсоны» могут убрать персонажа-индуса Апу, опасаясь обвинений в расизме. Об этом сообщил индийский продюсер Ади Шанкар, ссылаясь на свои источники.

«Они собираются избавиться от персонажа Апу полностью. Они не собираются раздувать проблему, или что-то в этом роде, но они уберут его полностью, чтобы избежать противоречий», — цитирует его портал IndieWire.

Напомним, что Апу Нахасапимапетилон — один из второстепенных персонажей «Симпсонов», которого авторы подают, как типичного иммигранта-азиата. Он переехал в американский город Спрингфилд из Индии и открыл здесь магазин «На скорую руку».

Создателей «Симпсонов» неоднократно критиковали за отражение стереотипов о мигрантах. На форумах и в СМИ даже появился специальный термин «проблема Апу», а американских комик посвятил этому персонажу целый документальный фильм. Отметим при этом, что «Симпсоны» являются длиннейшим мультсериалом в истории американского телевидения. Шоу существует с 1989 года.