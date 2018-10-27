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Футболисты устроили пьяный дебош в поезде в Казахстане

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Футболисты устроили пьяный дебош в поезде в Казахстане

Астана, 27 октября. Футболисты-любители устроили дебош в поезде, следующем по направлению Алма-Ата — Астана. Информацию об инциденте сообщили в пресс-службе оператора магистральной железнодорожной сети Казахстана «Қазақстан темір жолы».

В заявлении отмечается, что во время пути молодые люди распивали спиртные напитки и не реагировали на замечания проводников.

«Дебоширы, повредившие съемный инвентарь и внутреннее оборудование купе, задержаны сотрудниками ЛОВД», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба, нанесенного АО «Пассажирские перевозки», пока оценивается.

В соцсетях появились сообщения о том, дебош устроили игроки футбольных клубов Казахстана. В Казахстанской федерации футбола в комментарии изданию Nur.Kz опровергли эту информацию и сообщили, что дебоширами были футболисты-любители, возвращавшиеся с турнира.

Автор: Регина Пак
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