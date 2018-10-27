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Путин поговорил с Макроном без переводчика перед фотографированием у Босфора

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Путин поговорил с Макроном без переводчика перед фотографированием у Босфора

Стамбул, 27 октября. Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с французским коллегой Эммануэлем Макроном без переводчика перед началом четырехстороннего саммита в Стамбуле. Лидеры России, Германии, Франции и Турции вышли из дворца Вахдеттин на террасу для участия в церемонии совместного фотографирования.

Как пишет РИА Новости, сначала Реджеп Тайип Эрдоган шел рядом с Ангелой Меркель. Позади них шли Путин и Макрон, которые о чем-то беседовали. Вероятнее всего, разговор состоялся на английском языке, которым владеют оба президента.

После этого четверка сделала совместное фото с видом на Босфор. Как пишет издание, по дороге во дворец Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

Отмечается, что после вступительного слова президента Турции переговоры продолжились за закрытыми дверями. 

Автор: Регина Пак
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