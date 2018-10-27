Стамбул, 27 октября. Проходящий в Стамбуле саммит по Сирии позволит предотвратить возникновение гуманитарной катастрофы в арабской республике.

«Только что прибыл в Стамбул. То, что сегодня здесь происходит с участием президента Эрдогана, президента Путина и канцлера Меркель — это стабильность Сирии для предотвращения новой гуманитарной катастрофы», — пишет Макрон в Twitter.

Juste arrivé à Istanbul. Ce qui se joue ici aujourd’hui avec le Président Erdogan, le Président Poutine et la Chancelière Merkel, c’est la stabilité en Syrie pour éviter un nouveau désastre humanitaire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 27, 2018

Напомним, что в субботу в Турции стартует четырехсторонний саммит по урегулированию конфликта в Сирии. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Саммиту предшествовал ряд двухсторонних встреч. Так, например, Путин успел провести переговоры с Эрдоганом и Меркель. Одной из тем, которую мировые лидеры планируют поднять — реализация российско-турецкого соглашения по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе.