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Саммит в Стамбуле позволит предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии — Макрон

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Саммит в Стамбуле позволит предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии — Макрон

Стамбул, 27 октября. Проходящий в Стамбуле саммит по Сирии позволит предотвратить возникновение гуманитарной катастрофы в арабской республике.

«Только что прибыл в Стамбул. То, что сегодня здесь происходит с участием президента Эрдогана, президента Путина и канцлера Меркель — это стабильность Сирии для предотвращения новой гуманитарной катастрофы», — пишет Макрон в Twitter.

Напомним, что в субботу в Турции стартует четырехсторонний саммит по урегулированию конфликта в Сирии. В нем принимают участие президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Саммиту предшествовал ряд двухсторонних встреч. Так, например, Путин успел провести переговоры с Эрдоганом и Меркель. Одной из тем, которую мировые лидеры планируют поднять — реализация российско-турецкого соглашения по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе.

Автор: Антон Соколов
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