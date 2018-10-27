Стамбул, 27 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Турции обсудил со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу договоренности Москвы и Анкары о зоне деэскалации в Идлибе.

«Отдельное внимание [на переговорах] было уделено ходу выполнения договоренностей президентов России и Турции относительно зоны деэскалации в Идлибе», — говорится в комментарии, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

Отмечается также, что Лавров и Чавушоглу обсудили возвращение на родину сирийских беженцев и другие наиболее актуальные вопросы урегулирования в САР.

Напомним, в эти минуты президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган совместно с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель проводят обширные переговоры по Сирии.

Турецкий лидер, открывая саммит в Стамбуле, подчеркнул, что к переговорам приковано внимание всего мира. Соглашение Путина и Эрдогана о создании в Идлибе буферной зоны высоко оценили как на Ближнем Востоке, так и в ООН.