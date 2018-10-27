Придется платить: в Лондоне оценили «российский урок» по торговле в ВТО

Лондон, 27 октября. Россия преподала Великобритании хороший урок по международной торговле, заблокировав предложение Лондона о квотах на импорт и экспорт после выхода королевства из Евросоюза. Об этом говорится в материале одного из авторитетнейших британских изданий Daily Telegraph. Теперь Лондону придется договариваться о квотах с разными странами, что отнимет много времени и усилий.

Действия России не мешают Великобритании вести торговлю. Серьезных прецедентов, согласно мировому опыту, в данной сфере пока еще не было. При этом отсутствие тарифной сетки может стать предлогом для других стран либо не вести торговлю с Лондоном, либо добиться от него определенных дополнительных уступок. Автор материала Daily Telegraph оценил «российский урок» по торговле в ВТО.

«С чего вообще Россия станет открывать перед Великобританией дорогу в ВТО, когда она хочет, чтобы с ее экономики сняли международные санкции?» — пишет журналист.

В результате Brexit британская экономика становится более независимой, однако за это «придется платить». В торговых переговорах другие страны будут давить на свои дипломатические рычаги, считает автор материала. Этот аспект выхода Великобритании из Евросоюза будет не так просто пережить, так как перестанут действовать все ранее заключенные торговые соглашения. И пусть сейчас российская блокировка предложений Лондона в ВТО может казаться незначительной, но она показывает, с какими трудностями придется столкнуться Великобритании при строительстве независимости своей экономики.