Испанцы отобрали у японцев звание главных долгожителей мира

Вашингтон, 27 октября. Испанцы к 2040 году станут главными долгожителями планеты, жители Пиренеев сместят с первой строчки рейтинга японцев. Об этом говорится в исследовании Института оценки состояния здоровья, пишет The Sun.

По прогнозу ученых, к 2040 году средняя продолжительность жизни в Испании достигнет 85,8 года. Основная причина долголетия испанцев — средиземноморская диета. В Испании традиционно едят много рыбы, фруктов и овощей, а по потреблению мяса и яиц жители королевства, напротив, среди отстающих в Европе.

Второе место в рейтинге 2040 года займет Япония, где продолжительность жизни составит 85,7 года. Далее в списке долгожителей, по мнению экспертов, расположатся жители Сингапура, Швейцарии и Италии.