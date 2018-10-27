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Стала известна причина аварии во время «Гонок на выживание» в Кривом Роге

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Стала известна причина аварии во время «Гонок на выживание» в Кривом Роге

Киев, 27 октября. Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей во время соревнований на Украине. Инцидент произошел во время шоу «Гонки на выживание» в Кривом Роге.

Как сообщает местная полиция, в результате происшествия пострадали двое детей и двое взрослых. Депутат Верховной рады Андрей Гальченко, который является одним из организаторов гонок, заявил, что причиной аварии стал отказ техники. По неизвестной причине у одной из машин отказали тормоза, и она вылетела с трассы. Парламентарий подчеркнул, что это первый несчастный случай за всю историю «Гонок на выживание», которые проводятся уже больше 20 лет.

«Соревнования остановлены. Еду в больницу. Будем оказывать всю необходимую помощь. Предварительно — у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза», — пишет Гальченко в Facebook.

Автор: Антон Соколов
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