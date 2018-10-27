Ответ будет очень быстрый: в Крыму отреагировали на желание Киева «вернуть» Азовское море

В Киеве придумали, как «вернуть» себе Азовское море. Капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что Украине нужно принимать радикальные меры без большой надежды на Евросоюз, чтобы «обеспечить безопасность» Азовского моря. Свою программу из четырех шагов Лупаков озвучил украинскому изданию «Обозреватель».

Первый этап грандиозного плана по «возвращению» акватории заключается в том, чтобы расторгнуть с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря. Кроме того, капитан ВМС Украины призвал Киев определить и установить линию государственной морской границы, а затем сделать заявление о проведении в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск.

«И как только эти законы будут приняты, тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда надо пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет», — отметил Евгений Лупаков в интервью украинским журналистам.

Крымский политолог Владимир Джаралла в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как слова украинского капитана могут обернуться против него самого.

«Я не удивлюсь, если выяснится, что в прежнее время он был замполитом, потому что такие яркие выступления с таким пафосом, как правило, присущи представителям этой специализации в войсках. Главным врагом Украины, который наносит ущерб всем ее интересам, является она сама», — заметил эксперт.

Политолог подчеркнул, что если в Киеве и решат разорвать морской договор с Россией, то навредят они в первую очередь сами себе.

«В случае отмены договора возникает ситуация, когда все соглашения — от рыболовства до пограничного взаимодействия — не будут действовать. В итоге каждая сторона будет руководствоваться своим пониманием процесса. Нетрудно заметить, что понимание будет опираться на ресурсы и силу. В этом случае абсолютное превосходство России в этом регионе никто не подвергает сомнению. Даже если за этим решением стоят западные страны, то все понимают, что Азовское море — это внутреннее море России и с 18 века им здесь делать нечего», — пояснил собеседник агентства.

Предложение Лупакова определить морскую границу в Азове — попытка, пусть и неосознанная, признать статус полуострова.

«Если Украина выведет зону ответственности в море, то фактически это будет признанием российского Крыма», — добавил политолог.

По словам собеседника агентства, за популистскими высказываниями Украины стоит лишь предвыборная провокация, поскольку в настоящем военном противостоянии они бы потерпели фиаско.