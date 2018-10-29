Сирия: боевики обстреляли Дворец правосудия в Алеппо — видео ФАН

Дамаск, 29 октября. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в Сирии, побывал на месте нового обстрела в городе Алеппо.

Накануне террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 обстреляли разрывными пулями окраины квартала Джамаият Аз-Захра. К счастью, в результате атаки никто не пострадал, однако был нанесен серьезный материальный ущерб зданиям, находящимся в округе.

Есть данные, что был обстрелян район вблизи Дворца правосудия.

Кроме того, боевики возобновили ракетные обстрелы в районе Аль-Сабель, которые также повредили жилые дома, расположенные неподалеку.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ответ открыли огонь по позициям незаконных вооруженных формирований, обитающих на юго-западе Алеппо, нанеся большие потери их живой силе.

Это далеко не первый раз, когда террористические группировки атакуют сирийский Алеппо. Подобные нападения происходят почти каждый день.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в результате обстрела живых кварталов на северо-западе Алеппо пострадали десять человек. Боевики нанесли серьезный ущерб их автомобилям и домам.

Инцидент произошел в кварталах Аль-Акрамия, Аль-Азамия, Сейф Ад-Доуля. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы — клинику «Ар-Рази» и госпиталь университета Алеппо.

По предоставленной информации, большая часть боевиков засела в квартале Рашидин. Обстрел велся боевиками, чьи позиции располагались на северо-западе и западе административного центра. Источник сообщил, что шесть пострадавших в результате атаки боевиков были направлены в «Ар-Рази», еще четверо — в университет Алеппо. В данный момент все раненые находятся под ежеминутным наблюдением медицинских бригад.

1 Организация запрещена на территории РФ.