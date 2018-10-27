«Россия готовит асимметричный удар»: Кедми рассказал, чем обернется план США по гонке вооружений

Москва, 27 октября. Штаты надеются подорвать экономику России с помощью гонки вооружений, однако Вашингтон при этом не понимает, что Россия может выдержать противостояние. Об этом заявил эксперт из Израиля Яков Кедми.

Штаты верят, что российская экономика не может конкурировать с американской, отметил эксперт. Однако США не понимают одного крайне важного аспекта, когда говорят об экономике РФ. Израильский эксперт рассказал, чем обернется план США по гонке вооружений.

«Они говорят о зеркальных ударах, и прочее. Но Россия готовит асимметричный удар», — сказал Яков Кедми в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич отмечал, что Россия не будет отвечать на провокации Штатов. Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, несмотря на ожидания Вашингтона. При этом Клинцевич подчеркнул, что Штаты не хотят вступать в открытое военное противостояние с Россией.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что Москва якобы нарушает условия соглашения. Кроме того Трамп отметил, что Штаты продолжат наращивать свой ядерный арсенал, пока Россия и Китай «не придут в себя».

В Москве отреагировали на эти обвинения, назвав их голословными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слом положений ДРСМД вынудит Россию принять ответные меры для обеспечения безопасности своей территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любое действие в данной сфере встретит противодействие.