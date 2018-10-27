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США обсудили с Германией вопрос о выходе Вашингтона из ДРСМД

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США обсудили с Германией вопрос о выходе Вашингтона из ДРСМД

Вашингтон, 27 октября. Министр обороны США Джеймс Мэттис в субботу встретился со своей немецкой коллегой Урсулой фон дер Ляйен. Стороны обсудили планы США по выходу из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД), а также ряд других политических вопросов.

«Руководители ведомств обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе позицию США по ДРСМД, а также недавние поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — сообщает пресс-служба Пентагона.

Мэттис также поблагодарил фон дер Ляйен за то, что Германия поддерживает стабильность в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о планах выйти из договора о ракетах малой и средней дальности из-за того, что Москва якобы нарушает соглашение. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами. Российская сторона в свою очередь заявила, что Вашингтон размывает основы договора. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный факт уже неоднократно был доказан на разных уровнях. Евросоюз призвал обе стороны сохранить ранее достигнутые договоренности и не выходить из соглашения.

Автор: Антон Соколов
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