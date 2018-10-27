Названа причина провала КамАза под асфальт в Казани

Казань, 27 октября. Причиной провала ассенизаторской машины КамАЗ под асфальт на проспекте Амирхана стала просадка грунта во время прочистки участка канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Вокруг провала выставили специальное ограждение. Сообщается, что работы будут вестись при минимуме стоков. Ориентировочно, восстановление займет от трех до семи дней. В ЖКХ отметили, что работы осложнены большим количеством пролегающих рядом трубопроводов.

«Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ», — говорится в сообщении мэрии города.

Ранее стало известно, что на пересечении проспектов Юмашева и Амирхана в районе пешеходной зоне перед площадью рядом с ТЦ «Бехетле» КамАЗ-илосос провалился под землю. Грузовик вытащили с помощью подъемного крана. В аварии никто не пострадал.