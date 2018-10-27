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Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу: Эрдоган открыл саммит по Сирии

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Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу: Эрдоган открыл саммит по Сирии

Стамбул, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая саммит в Стамбуле, посвященный сирийскому урегулированию, отметил, что взгляды всего мира направлены на эту встречу.

Турецкий лидер подчеркнул, что от решений, которые принимают наиболее активные участники урегулирования в САР, зависят жизни миллионов граждан ближневосточного государства. 

«Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Напомним, в переговорах, посвященных наиболее острым проблемам сирийского урегулирования, кроме Эрдогана, принимают участие президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ожидается, что переговоры продлятся не менее 3 часов. 

Автор: Федор Веснин
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