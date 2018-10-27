Стамбул, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая саммит в Стамбуле, посвященный сирийскому урегулированию, отметил, что взгляды всего мира направлены на эту встречу.

Турецкий лидер подчеркнул, что от решений, которые принимают наиболее активные участники урегулирования в САР, зависят жизни миллионов граждан ближневосточного государства.

«Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Напомним, в переговорах, посвященных наиболее острым проблемам сирийского урегулирования, кроме Эрдогана, принимают участие президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ожидается, что переговоры продлятся не менее 3 часов.