Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу: Эрдоган открыл саммит по Сирии
0 Оставить комментарий
Стамбул, 27 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, открывая саммит в Стамбуле, посвященный сирийскому урегулированию, отметил, что взгляды всего мира направлены на эту встречу.
Турецкий лидер подчеркнул, что от решений, которые принимают наиболее активные участники урегулирования в САР, зависят жизни миллионов граждан ближневосточного государства.
«Взгляды всего мира устремлены к Стамбулу», — цитируют Эрдогана турецкие СМИ.
Напомним, в переговорах, посвященных наиболее острым проблемам сирийского урегулирования, кроме Эрдогана, принимают участие президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Ожидается, что переговоры продлятся не менее 3 часов.