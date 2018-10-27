«Наш выбор неизменен»: в Луганске прошел автопробег в поддержку кандидатуры Пасечника на пост главы ЛНР

Луганск, 26 октября. Автопробег участников общественного движения «Мир Луганщине» в поддержку кандидата на должность главы Луганской народной республики Леонида Пасечника и кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР прошел в Луганске в преддверии Дня автомобилиста и работников дорожного хозяйства, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В нем приняли участие более 30 автомобилей, старт начался на эстакаде у столичного железнодорожного вокзала.

Организатор мероприятия, заместитель руководителя республиканского исполнительного комитета ОД «Мир Луганщине» Дмитрий Кукарский рассказал, что данный автопробег проходит сегодня по всей территории ЛНР.

«Цель нашего автопробега очень проста — мы хотим поддержать нашего председателя общественного движения «Мир Луганщине» Леонида Ивановича Пасечника, кандидата на пост главы ЛНР, а также кандидатов в депутаты Народного совета от ОД «Мир Луганщине», — сказал он.

Маршрут через каждый город в местных отделениях выбирали сами.

«У нас не очень большой будет маршрут, но как раз, я думаю, люди увидят и поймут, для чего мы сегодня собрались. Еще одна из целей — все-таки призвать людей 11 ноября прийти на выборы и доказать всему миру, что ЛНР есть, была и будет», — добавил Кукарский.

Один из участников автопробега, депутат Народного совета Юрий Юров отметил значимость происходящего.

«Наш народ стоит перед событием, крайне важным для жизни республики и выходящим далеко по своему значению, за ее пределы, — сказал он, — перед выборами, которые состоятся 11 ноября».

По его словам, выборы в военное время сильно отличаются от мирных выборов.