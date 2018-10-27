Сирия: почему Запад снова вспомнил антиасадовскую риторику

Несмотря ни на что, Запад продолжает настаивать на уходе Башара Асада с поста президента Сирии, прибегая к шантажу и безосновательным обвинениям. О чем говорят заявления немецкого дипломата Вольфганга Ишингера — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер в интервью РИА Новости заявил, что страны Запада не будут помогать в восстановлении Сирии, пока Башар Асад находится у власти.

«Никто не может всерьез ожидать, что мы будем теперь поддерживать восстановление Сирии при Асаде, после того, как в течение долгих лет мы говорили, что Асад является массовым убийцей и что он убил значительную часть своего населения. Это будет заявление о политическом и моральном банкротстве», — приводит слова Ишингера РИА Новости.

Дипломат также добавил, что о сотрудничестве в Сирии «можно говорить только тогда, когда у нас будет полноценный политический план, включающий соглашение между Россией и западными странами об уходе Башара Асада».

Примечательно, летом этого года сам президент Сирии заявил, что сирийская сторона не позволит Западу участвовать в восстановлении страны.

«Запад далек от понятия «честность»: они не дают, они только берут», — объяснил свою позицию Асад.

Более того, он рассказал, что у сирийской стороны хватит ресурсов для восстановления страны, несмотря на военные действия.

«Возможно, восстановление Сирии займет больше времени, но, тем не менее, нет поводов для беспокойства», — говорил этим летом Башар Асад.

Зачем же тогда германский дипломат Вольфганг Ишингер все равно вернулся к этой теме сейчас, да еще и в такой жесткой форме? На этот вопрос Федеральному агентству новостей (ФАН) ответил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он назвал заявление Ишингера сугубо политическим.

«Это повод для того, чтобы продолжать давление на Сирию и Башара Асада. Так же, как сейчас сирийского президента обвиняют в массовых убийствах, раньше обвиняли, например, Саддама Хусейна в якобы создании биологического оружия. Еще один в этом списке — Муаммар Каддафи. Соединенным Штатам и их союзникам неважно, в чем обвинить лидера государства, которого нужно свергнуть, как и есть ли под этим какой-то факт или какое-то реальное действие», — объяснил эксперт.

Дмитрий Солонников напомнил, что интересы запада находятся в плоскости установления в Сирии нового правительства, лояльного Соединенным Штатам и Западной Европе, который учитывал бы, прежде всего, их интересы в данном регионе.

«Например, добычу нефти, прокладку трубопроводов Саудовской Аравии через Иорданию в Европу и ряд других проектов, которые на территории Сирии предполагалось реализовать. В этом отношении Башар Асад является неприемлемым для Западной Европы и Соединенных Штатов руководителем государства, эту позицию никогда и никто не скрывал. Такая она и остается. Никаких новостей в этом нет, если им не удалось выиграть военную кампанию против Сирии и Башара Асада, значит они переходят к экономическому давлению», — заключил Дмитрий Солонников.

Похожим мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Заявления Ишингера носят реваншистский характер. Странам Запада хотелось бы взять реванш, хотелось бы, чтобы сирийское правительство ушло в отставку, а на их место пришло бы проамериканское. При этом надо понимать, что и Россия, и в принципе Соединенные Штаты Америки согласны на то, что тот, кого изберет сирийский народ, тот и будет президентом Сирии. Мы, откровенно говоря, не настаиваем на том, чтобы избрали именно Башара Асада, но мы понимаем, что именно он последовательно боролся с террористическими организациями, четко отстаивая свою позицию. На сегодняшний день подобного рода заявлениями некоторые страны хотели бы пересмотреть итоги войны в Сирии», — считает собеседник ФАН.

Эксперт напомнил, что Соединенным Штатам Америки нужно было создать хаос на Ближнем Востоке, но Россия протянула руку помощи Башару Асаду, и он смог навести порядок в стране.