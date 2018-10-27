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В Тюмени автомобиль задавил лежащего на дороге человека

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В Тюмени автомобиль задавил лежащего на дороге человека

Тюмень, 27 октября. Госавтоинспекция разыскивает свидетелей страшной аварии, которая произошла утром 27 октября. Автомобиль переехал человека, который лежал на земле.

Как сообщает ГИБДД, авария произошла около 07.00 в районе дома 57 по улице Монтажников. Водитель переехал человека и скрылся с места преступления. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Трагедия произошла не на пешеходном переходе. На вид погибшему от 35 до 40 лет. Его личность устанавливают медики. ГИБДД просит очевидцев происшествия сообщить известную информацию в органы.

Автор: Софья Куликова
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