Министр обороны КНР посетит США на фоне напряженности между странами
Вашингтон, 27 октября. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ на следующей неделе посетит Вашингтон, чтобы вновь вернуться к обсуждению разногласий в политике КНР и США в военной сфере.
«Я встретился с моим коллегой (из КНР) в Пекине месяц назад, неделю назад я встретился с ним еще раз в Сингапуре, на следующей неделе он приедет в Вашингтон, чтобы продолжить наши дискуссии», — приводит комментарий Мэттиса агентство Reuters.
В сентябре Вашингтон ввел санкции против руководителя департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая из-за сделки по Су-35 и С-400 между Пекином и Москвой.
В начале недели президент США Дональд Трамп выступил с очередным жестким заявлением о взаимоотношениях США и КНР, фактически объявив, что Вашингтон намерен вынудить Пекин присоединиться к договору о РСМД, из которого сами США, по словам Трампа, подумывают выйти.