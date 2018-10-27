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Экономика

Товарооборот России и Германии вырос почти на четверть с начала года

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Товарооборот России и Германии вырос почти на четверть с начала года

Москва, 27 октября. За первые восемь месяцев текущего года товарооборот России и Германии вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.

С января по август 2018 года объем товарооборота между Берлином и Москвой вырос на 24%, что составляет 7,5 млрд долларов, по сравнению с 2017 годом. Объем российско-германской торговли составил 39 млрд долларов. Экспорт в Германию вырос на 35% до 22,1 млрд долларов, а импорт – на 12% до 16,9 млрд долларов.

Объем российских инвестиция в ФРГ составляет 8,1 млрд долларов, а германских в России – 18 млрд долларов.

Также в материалах Кремля отмечается развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. В настоящий момент обсуждается возможность проведения в Германии культурной акции «Русские сезоны» в 2019 году. Также ведется подготовка к проведению  в 2018-2022 годах Года научно-образовательного партнерства.

 

Автор: Софья Куликова
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