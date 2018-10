Обе компании выиграют: эксперты прокомментировали одобрение ФАС сделки Сбербанка с «Яндексом»

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что ФАС одобряет Сбербанку приобретение доли в «Яндексе».

«Мы бы ее одобрили, если надо будет одобрять, это сто процентов. «Яндекс» как был свободным, так и будет. Сбербанк с [Германом] Грефом во главе никогда ничего не будет ограничивать. Но то, что они могут предложить сумасшедшее количество денег «Яндексу», так это, по-моему, отличный результат», — поделился своей позицией глава ФАС накануне в кулуарах ежегодной антимонопольной конференции «Ведомостей».

Отметим, что о переговорах по поводу покупки Сбербанком пакета акций «Яндекса» 18 октября сообщили «Ведомости» и The Bell. По информации источников, банковская организация может быть заинтересована как минимум в 30%-ной доле в IT-компании. Однако позже The Financial Times со ссылкой на источники опубликовала материал о том, что официального обсуждения сотрудничества якобы не было — было неформальное предложение «за чашкой чая», которое глава и основной владелец компании «Яндекс» Аркадий Волож отклонил.

По данным FT, идея приобретения значительной доли в «Яндексе» впервые возникла у руководства Сбербанка в начале 2018 года.

Несмотря на полученный отказ, компании обсуждают дальнейшие инвестиции, но пока не завершили сделку, рассказали близкие к Сбербанку и «Яндексу» источники. Отмечается, что вложения банка будут связаны с «экосистемой» IT-компании, включая бизнес по доставке еды.

Руководитель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников в комментарии Федеральному агентству новостей пояснил, какие перспективы могут открыться для обеих компаний после заключения сделки.

«Увеличится капитализация, так как в финансировании проектов «Яндекса» принимает участие крупнейший российский банк. Дай бог, чтобы это было так. Потому что в последнее время Сбербанк демонстрирует сильный интерес в IT, он очень много классных специалистов себе забрал со всего сегмента по всей России. У них сотни технических знатоков такого уровня, которых бы любой пожелал иметь у себя», — рассказал эксперт.

Кроме того, Бражников отметил, что «Яндекс» и Сбербанк уже связывают деловые отношения.

«С «Яндексом» у Сбербанка давно партнерские отношения, в проекте «Яндекс.Деньги» основной пакет акций имеет он же. В Сбербанке видят, что за цифровой экономикой будущее, и зачем выдумывать что-то новое, когда можно осуществлять проекты с давним партнером. Это хорошее решение, которое действительно будет полезно не только для России, но и всего мира, потому что у нас поисковых систем подобного уровня не так много. Если крупнейший российский банк будет правильно инвестировать, это будет успех для всех проектов «Яндекса». Плюс из-за дополнительных инвестиций для осуществления ряда задач не придется искать ресурсы», — заметил собеседник агентства.

На фоне слухов акции «Яндекса» резко упали — за два дня компания потеряла 2,77 млрд долларов стоимости. Однако, по словам эксперта, на это не нужно обращать много внимания.

«Сейчас, мне кажется, отечественные компании не сильно заинтересованы в продаже акций куда-то за границу в связи с тем, что творится в политической ситуации. Это уже не актуально. Сейчас экономика сама приносит себе деньги за счет развития цифровых проектов. Думаю, у руководителей «Яндекса» есть понимание относительно того, как дальше действовать в случае заключения сделки», — пояснил эксперт.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в разговоре с корреспондентом ФАН предположил, как может развиваться сотрудничество двух компаний.