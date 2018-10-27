Украинский военный прокурор назвал число небоевых потерь Киева в Донбассе

Киев, 27 октября. Небоевые потери украинской армии за четыре года войны в Донбассе составили 2,7 тыс. человек. Такие данные в субботу привел главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, причины гибели личного состава — самые разные, но больше всего смертей происходит из-за болезней. Заболевания на фронте уже отняли 891 жизнь. Еще 318 человек погибли в ДТП, 177 — в результате несчастных случаев, 175 — от отравления алкоголем и наркотиками, 172 — из-за неосторожного обращения с оружием, 101 — в результате нарушений мер безопасности. Кроме того, 228 человек стали жертвами сослуживцев, а 615 — покончили с собой.

Военный прокурор выразил сожаление в связи с тем, что на Украине нет системы психологической реабилитации для ветеранов, пишут украинские СМИ.

Напомним, что комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, которые обязывает стороны прекратить огонь и отвести военную технику от линии соприкосновения, был принят еще в феврале 2015 года, украинская сторона практически ни на день не прекращала обстрелы территорий ДНР и ЛНР.