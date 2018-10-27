Пьяный депутат Рады избил главу сельсовета и сжег машину

Киев, 27 октября. Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Сергей Скуратовский устроил пьяный дебош, накинулся на главу сельского совета, расстрелял и сжег собственную машину.

Как сообщает портал Kiev Vlast, парламентарий в компании бывшего главы Житомирской облгосадминистрации Юрия Забелы решили отметить окончание охоты и, будучи в пьяном состоянии, расстреляли, а затем сожги автомобиль Скуратовского. Проезжающий мимо глава Пхатинянского сельсовета Макаровского района Александр Сорочан предложил подвыпившим дебоширам помощь, однако в ответ Скуратовский и Забела набросились на главу сельсовета с кулаками.

«Глава сельсовета утверждает, что подъехал к ним, думая, что они браконьеры. А там оказались совсем не браконьеры, а народный депутат, который дал ему по лицу несколько раз», — приводит слова представителя полиции Николая Жуковича Страна.ua.

В полиции заявили, что ведется расследование по факту причинения вреда главе сельсовета. Следствие рассмотрит несколько возможных версий инцидента, в том числе и короткое замыкание, из-за которого мог сгореть автомобиль.