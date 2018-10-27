«Мы оба были изгоями»: «керченский стрелок» рассказывал подруге о планах взорвать колледж

Керчь, 27 октября. Подозреваемый в массовом убийстве в политехническом керченском колледже Владислав Росляков рассказывал своей подруге о планах «устроить Колумбайн», однако девушка ему не поверила. Об этом она рассказала в интервью журналистам KP.Ru.

По ее словам, их обоих недолюбливали однокурсники. Росляков считал, что окружающие его ненавидят.

«Мы с ним оба были изгоями», — сказала девушка.

За пару недель до трагедии в колледже Росляков показал ей пустырь на окраине Керчи, где тренировался стрелять. В заброшенном доме на пустыре Росляков хранил оружие. По словам девушки, именно там Владислав рассказал ей о том, что планирует взорвать колледж.

«Говорил, что хочет устроить «Колумбайн», чтобы о нем заговорил весь мир. Но я подумала, что Влад шутит. Отмахнулась от него: «Хватит врать!», — сказала девушка.

Росляков также взял с девушки слово, что она никому не расскажет об оружии. Гильзы, которые падали на пустырь, парень подбирал и забирал с собой.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи произошли взрыв и стрельба. Жертвами стал 21 человек, включая подозреваемого. Тело Владислава Рослякова было обнаружено в здании колледжа. Рядом с ним было найдено еще одно взрывное устройство, которое сотрудники правоохранительных органов смогли обезвредить, и боеприпасы. В Крыму был объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.