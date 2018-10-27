Украинские власти повысят цену на газ в три этапа

Киев, 27 октября. Украинские власти определились с тем, как в ближайший год будет расти цена на газ для жителей страны. Кабмин принял решение поднимать тарифы в три этапа, уже с 1 ноября украинцы будут платить за голубое топливо на 23,5% больше.

Стоимость газа для населения с середины следующей недели будет составлять 8550 гривен (чуть больше 300 долларов) за тысячу кубометров, следует из текста постановления, опубликованного на сайте правительства Украины.

Издание «Экономическая правда» предполагает, что к январю 2020 года киевские власти доведут цену на газ до 436 долларов за тысячу кубических метров. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнадежил соотечественников, намекнув, что до президентских выборов, которые состоятся в марте будущего года, цены на газ расти не будут.

Отметим, что единовременное повышение стоимости голубого топлива на 23,5%, которого так боятся на Украине, Гройсман попытался выдать за достижение. Глава правительства заявил, что кабмину, приложив «невероятные усилия», удалось выбить для страны «незначительный рост».

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь», — заявил премьер.

Бывший министр энергетики Юрий Бойко сравнил повышение цен на газ для нищего украинского населения с террором и геноцидом.