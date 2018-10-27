«Взяли из европейского опыта только гей-парады»: в Киеве прошел «Конопляный марш свободы»

В украинской столице прошла странная традиционная акция — «Конопляный марш свободы». Участники марша выступали за легализацию «мягких» наркотиков в стране в медицинских целях. Некоторые из них, по впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, уже с утра были в неадекватном состоянии.

В центре Киева у здания кабинета министров состоялся «Конопляный марш свободы». Около полудня пара сотен человек собралась на улице Грушевского, а затем прошли нестройной колонной к министерству охраны здоровья Украины. Главное требование участников акции — это медицинская легализация марихуаны в стране, а также легализация исследований по применению марихуаны в медицинских целях.

Кроме того, участники марша требовали отменить уголовную ответственность за употребление марихуаны, а также увеличить законно допустимый объем хранения «травы» для личного использования. Еще одно требование «легализаторов» — полностью рeорганизовать работу органов по контролю и борьбе с наркотиками. В первую очередь — подразделений противодействия наркопреступности Нацполиции.

«Пять граммов каннабиса как порог уголовного преследования «за хранение без цели сбыта» — это самый низкий показатель среди стран Европы. Он приводит к вопиющей ситуации, когда львиная доля судебных приговоров за наркопреступления выносится за «хранение для личных нужд». А организованная наркопреступность при этом практически не преследуется!» — заявил пресс-атташе «Конопляного марша свободы» Тарас Ратушный.

Он также привел судебную статистику за 2017 год: за сбыт наркотиков на Украине было вынесено «всего» 775 приговоров. А за «хранение без цели сбыта» — более 7 тысяч, из них более 5 тысяч — за хранение незначительного количества «травы».

«Всем понятно, что действующее законодательство блокирует усилия правоохранительной и судебной систем в борьбе с организованной наркопреступностью. До 80% уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков касаются не серьезных преступлений, а незначительных случаев хранения нескольких граммов конопли для личных нужд!» — заявил Ратушный журналистам.

Активисты расположились у здания правительства с плакатами «Медицинский каннабис — наше право», «Начать научные исследования» и плакатами с изображением листьев конопли. Из колонок играла бодрая музыка, участники акции поочередно выступали у микрофона и общались между собой.

По впечатлениям корреспондента ФАН, здесь собрались самые разные персонажи — пожилые хиппи и неформалы, совсем юные сторонники «легалайза» в поисках приключений, были и реально больные люди, которым требовалась медицинская помощь. Например, одного из участников акции в шапочке с семилистником привезли к кабмину на коляске. А его сопровождающий постоянно просил у окружающих: «Ребята, у кого есть курнуть? Видите, человеку плохо, если он сейчас не покурит, его скрутит судорогой!» Впрочем, на эти просьбы никто не реагировал и ничего просящему не давал.

Некоторые участники акции явно находились под действием вещества, за легализацию которого они активно выступали. Двое молодых людей в наушниках, стоя перед зданием кабмина в двух шагах от полиции, конвульсивно дергались в танце.

«Законопроект о легализации внесен в Раду давно — и, как известно, цыплят по осени считают! — кричал в телекамеры еще один манифестант (судя по виду, наркоман со стажем). — На дворе уже осень, и где цыплята, цыплята где?! Власти обязаны разрешить украинцам курить «траву», потому что алкоголь, который сегодня продается на каждом углу, в десятки раз вреднее! Почему они запрещают нам курить?! Почему в Европе это разрешено, а они взяли из европейского опыта только гей-парады?!»

В этот момент к СМИ подскочил один из организаторов марша и сообщил, что этот человек к ним «никакого отношения не имеет». Охрану правопорядка на месте акции обеспечивали около 50 полицейских, но особых предпосылок для нарушения общественного порядка не было.

Единственный инцидент в ходе акции случился, когда полиция решила проверить на наличие наркотиков юного активиста с дредами и в яркой одежде. Двое правоохранителей неожиданно начали выворачивать его карманы и рюкзак, и вокруг этой группы тут же образовалась толпа из людей с камерами, фотоаппаратами, телефонами и т. д. В итоге полицейские ничего не нашли, и активисты с облегчением поздравили своего товарища, пережившего внезапный обыск.

Две сотни «легализаторов» простояли под стенами кабмина около полутора часов, после чего по призыву организаторов акции нестройными рядами двинулись по Грушевского к Минздраву. Впрочем, до министерства дошла лишь небольшая часть манифестантов — остальные, судя по разговорам, устали стоять или замерзли. Они разбрелись по центру Киева, не дождавшись самого шествия.

В марше приняли участие представители общественных объединений «Объективная реальность», «Афина: женщины против рака», «Всеукраинская сеть ЛЖВ», «Единый опыт», «Украинская ассоциация медицинского каннабиса», «Демократическая орда», «Проект «Наркополитика» и «Партия зеленых Украины».

Напомним, прошлый «Конопляный марш свободы» прошел в Киеве в мае 2018 года примерно в том же формате.