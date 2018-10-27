Застрявших в одесском порту овец отправили на утилизацию

Киев, 27 октября. Застрявших в торговом порту «Черноморск» Одесской области овец в сопровождении полиции отправили на утилизацию в Винницкую область. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба одесской полиции.

«Полицейские обеспечивают сопровождение колонны с овцами из Черноморского порта в Винницкую область. В настоящее время колонна с животными под сопровождением полиции отправилась в город Тульчин», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что в порту «Черноморск» застряла фура с несколькими сотнями овец. Из-за бюрократических сложностей груз не могли пропустить на Украину в течение двух недель. Часть овец погибла еще в порту, выжившие находятся в критическом состоянии. Владелец груза заявил, что теперь овец можно только утилизировать.

Прокуратура завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и нарушения ветеринарных правил. Владелец отары — директор предприятия «Украниксар» Елена Севинч — доставила в порт разрешение на утилизацию животных. Предположительно, могли выжить около 100 овец.