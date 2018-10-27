В Грузии назвали причины отказа «Победе» в выполнении рейсов

Москва, 27 октября. В Грузии объяснили, почему лоукостеру «Победа» было отказано в выдаче разрешения на совершение полетов в Тбилиси. Как сообщили в грузинском Агентстве гражданской авиации, маршруты, по которым авиакомпания осуществляла перевозки, не соответствовали условиям акта, заключенного между авиавластями двух стран.

Согласно документу от 10 июня 2016 года, рейсы по принципу «треугольник», когда самолет делает транзитную остановки на территории страны-партнера и только потом отправляется в финальный аэропорт назначения, допускаются только в том случае, если в маршруте не фигурирует Тбилиси.

«Исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировал город Тбилиси, на основании восьмого пункта указанного акта руководство авиации Грузии не выдало разрешение на выполнение следующих рейсов: Санкт-Петербург — Тбилиси — Пермь — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Тбилиси — Екатеринбург — Тбилиси — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Тбилиси — Казань — Тбилиси — Санкт-Петербург», — сообщили в агентстве РИА Новости.

При этом власти Грузии разрешили «Победе» осуществлять перелеты по направлению Ростов – Тбилиси – Ростов. В агентстве подчеркнули, что готовы рассмотреть и удовлетворить обращение авиакомпании, если оно будет соответствовать условиям существующего акта.

Накануне стало известно, что авиакомпания «Победа» отменяет рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми до 1 ноября. Представители лоукостера заявили, что все необходимые для осуществления авиаперевозок слоты были согласованы с грузинской стороной в июле 2018 года.