Путин и Меркель проводят переговоры в Стамбуле

Стамбул, 27 октября. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры в Стамбуле, где в субботу стартует саммит по Сирии.

Это уже вторая двусторонняя встреча, в которой участвует российский лидер. Прежде он успел поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который и стал инициатором мероприятия.

Напомним, что в Стамбуле в субботу проходит четырехсторонний саммит по Сирии, в котором задействованы Россия, Турция, Франция и Германия. Стороны планируют обсудить реализацию российско-турецкого соглашения по Идлибу, политическое урегулирование, а также другие насущные вопросы, связанные с мирным разрешением вооруженного конфликта.

Эрдоган и Путин ранее договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.