«Никаких проблем не будет»: Украина придумала план по «возвращению» Азовского моря

Киев, 27 октября. Украинские власти смогут «вернуть» себе Азовское море только с привлечением западных стран. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Он выдвинул план, состоящий из нескольких пунктов. Первым делом Лупаков считает необходимым разорвать договор о совместном использовании Азовского моря и провести строгую границу, отделив российское водное пространство от украинского. Далее он предлагает объявить учения ракетно-артиллерийских войск в своей акватории, а после — пригласить к себе корабли НАТО.

«И как только эти законы будут приняты, тогда уже все, море будет не общее, а у каждого свое. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И все. Никаких проблем тогда не будет», — отметил Лупаков в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Отметим, что Азовское море, согласно действующему в настоящее время российско-украинскому соглашению, является общей территорией двух государств. Оно запрещает военное присутствие третьей стороны.

Ситуация в Азовском море осложнилась после того, как украинцы задержали два российских судна — «Норд» и «Механик Погодин». Россия в ответ начала досматривать все украинские корабли и суда, идущие в украинские порты, что привело к задержкам рейсов. После этого Киев начал перебрасывать в Азовское море бронекатера, оправдывая свои действия «российской агрессией». На днях Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает ужесточение антироссийских санкций в случае эскалации конфликта в Азовском море. Таким образом, любые провокационные действия с украинской стороны могут при вести к введению дополнительных ограничений в отношении России.